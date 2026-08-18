LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Negative Analyse
|
18.08.2026 12:18:03
LANXESS-Aktie leichter: Exane BNP Paribas senkt den Daumen
Nun belastet der Pessimismus von Exane BNP Paribas, die die Aktien auf "Underperform" abstufte. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns sinken zeitweise via XETRA um 4,91 Prozent auf 14,32 Euro. Ihr Kursziel setzten die Experten der französischen Investmentbank auf 12 Euro.
Im Frühjahr hatten sich die Aktien vor allem in der Aussicht auf eine Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg und damit verbundene Ölengpässe bei asiatischer Konkurrenz profitiert. Vom Tief seit 2009 bei rund 11 Euro waren LANXESS innerhalb weniger Tage um rund 76 Prozent nach oben geschossen. Von dieser Erholung ist inzwischen mehr als die Hälfte verpufft.
Zuletzt wurden Anleger und Analysten wieder deutlich skeptischer. Die grundlegenden Probleme der von Überkapazitäten geplagten Branche rückten wieder in den Vordergrund. In der Vorwoche hatte Berenberg bereits zum Verkauf geraten. Auch JPMorgan steht seit Mitte Mai bereits wieder auf "Neutral".
/ag /mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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