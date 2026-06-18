LANXESS Aktie

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WKN DE: A2QG8U / ISIN: US5165571051

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Laufzeit von fünf Jahren 18.06.2026 09:58:00

LANXESS-Aktie leichter: LANXESS setzt auf den Kapitalmarkt - Neue Anleihe sorgt für Aufmerksamkeit

LANXESS-Aktie leichter: LANXESS setzt auf den Kapitalmarkt - Neue Anleihe sorgt für Aufmerksamkeit

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben.

Das Orderbuch war nach Angaben des Kölner MDAX-Konzerns mehrfach überzeichnet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Coupon von 4,375 Prozent. Die Transaktion diene der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Rückzahlung einer im Oktober 2026 fälligen Anleihe über 500 Millionen Euro, hieß es weiter.

"Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass LANXESS auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil", sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann. "Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren."

Von der Ratingagentur Moody's wird LANXESS derzeit mit "Ba1" (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit "BBB" (Ausblick negativ) bewertet.

Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underperform'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht.

Die LANXESS-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,67 Prozent tiefer bei 15,68 Euro.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker

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