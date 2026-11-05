LANXESS-Aktie springt an: Etwas mehr Zuversicht für 2026, aber noch keine nachhaltige Erholung in Sicht

Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Zudem lief es im dritten Quartal besser als gedacht. An der Börse griffen Anleger bei der Aktie zu. Das im MDAX notierte Papier legte am Vormittag bis zu 20 Prozent zu. Im Handelsverlauf gab die Aktie aber einen Großteil der Gewinne wieder ab.

Zwar hatten zuletzt viele europäische Chemieunternehmen von höheren Verkaufspreisen profitiert, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. "Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt", sagte LANXESS-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung vom Donnerstag. Das betreffe besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. "Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung."

Zachert rechnet für 2026 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Bisher hatten zwischen 450 und 550 Millionen Euro im Plan gestanden. Analysten hatten zuletzt im Durchschnitt auch schon mit einem Wert am oberen Ende der neuen Zielbandbreite gerechnet.

Wie das im MDAX notierte Unternehmen weiter mitteilte, stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen damit 385 Millionen Euro in den Büchern.

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um fast 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen hoher Abschreibungen aber erneut ein Verlust, und zwar von 70 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen vor einem Jahr.

Der freie Barmittelfluss verbesserte sich deutlich von minus 14 Millionen Euro auf plus 48 Millionen Euro. "Treiber dafür waren vor allem das operative Geschäft und die erfolgreichen Maßnahmen zur Kostensenkung", hieß es vom Unternehmen. Auch für das vierte Quartal rechnet der Konzern mit einem positiven Free Cashflow.

Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von einem dritten Quartal, das besser gelaufen sei als befürchtet. Das gelte auch für den Ausblick auf den Rest des Jahres.

Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze'

Die LANXESS-Aktien haben am Donnerstag zu einem Befreiungsschlag angesetzt. Im Laufe des Vormittags weiteten sie ihr Plus mit 14,69 Euro je Aktie auf etwa 20 Prozent aus, doch dieses Niveau konnten sie nicht verteidigen. Am Ende des Tages waren sie dann nur noch sechs Prozent groß. Die Aktien schafften es damit nicht nachhaltig über die mittelfristig relevanten 50- und 100-Tage-Linien. Nur die kurzfristig bedeutende 21-Tage-Linie wurde überschritten.

Die Resultate des dritten Quartals und der präzisierte Ausblick galten unter Börsianern und Analysten eigentlich als weniger aufregendes Ereignis. Der Chemiekonzern blickt nach dem dritten Quartal, das etwas über den Erwartungen lag, in der Tendenz etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr.

Anleger fassten sich aber dennoch ein Herz, nachdem die Aktien Ende Oktober mit 11,46 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März angekommen waren. Nicht weit darunter hätte den Aktien bei gut 11 Euro das niedrigste Niveau seit 2009 geblüht und noch etwas darunter bei 10,28 Euro das Rekordtief aus dem Jahr 2008. Am Markt hieß es, dass bei dem Kurssprung vermutlich auch Eindeckungen durch Leerverkäufer - also ein sogenannter Short Squeeze - eine Rolle gespielt haben. Diese hatten auf fallende Kurse gesetzt.

Chetan Udeshi von JPMorgan schrieb am Morgen, das dritte Quartal sei eher einen Tick besser als befürchtet, auch wegen eines deutlich besseren freien Barmittelzuflusses. Hinzu komme der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal, der über den pessimistischen Erwartungen am Markt liege.

Udeshi war bereits am Morgen der Meinung, dass dies ausreichen werde, um den Aktien nach ihrem schlechten Lauf einen Schub zu geben. Auch Sebastian Satz von der Citigroup rechnete am Morgen angesichts des positiven Free Cashflows und der zuvor pessimistischen Marktpositionierung mit einem Kursplus. Trotz der Erholung nach den Zahlen sackte der Börsenwert in diesem Jahr um rund ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro ab.

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KÖLN (dpa-AFX)