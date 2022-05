Lanxess-Aktie steigt zweistellig: Umbau wird vorangetrieben

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat am Dienstag weitere Umbau-Maßnahmen bekannt gegeben. So wird der Geschäftsbereich für Hochleistungskunststoffe in ein Joint Venture mit der Beteiligungsgesellschaft Advent eingebracht. Zudem übernehmen die beiden Unternehmen das Kunststoffgeschäft des niederländischen Konzerns Royal DSM. Wie es bei Lanxess...