LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Ausblick stabil 02.10.2026 13:13:00

LANXESS-Aktie tiefer: Scope wird pessimistischer

LANXESS-Aktie tiefer: Scope wird pessimistischer

Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Emittenten-Rating auf BBB- von BBB gesenkt und den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. LANXESS habe es mit wachsenden strukturellen Herausforderungen zu tun, angesichts der Überkapazitäten im Sektor und des höheren Wettbewerbs durch asiatische Konkurrenten. Die Nachfrageschwäche sei mittlerweile auch strukturell, nicht nur zyklisch.

Im XETRA-Handel verliert die LANXESS-Aktie 0,65 Prozent auf 12,32 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: LANXESS

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15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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