LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Expertenstimme
|
13.08.2026 10:25:38
LANXESS-Aktie verliert deutlich nach Berenberg-Votum
"Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so der Titel der Analyse des Experten. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Sein KI-Modell sehe LANXESS zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen.
Mit Blick auf den schon länger geplanten Komplett-Ausstieg beim Gemeinschaftsunternehmen Envalior, das mit Advent gemeinsam betrieben wird, sieht Bray den Finanzinvestor in einer starken Verhandlungsposition. Advent wisse, dass man mit einem hoch verschuldeten Partner spreche, und werde dies zu eigenen Gunsten auszuspielen wissen. Envalior stellt technische Kunststoffe her.
LANXESS hatten sich Ende März deutlich von seinem Tief seit dem Jahr 2009 bei rund 11 Euro erholt, als sich im Zuge des Nahost-Kriegs eine Sonderkonjunktur für die europäische Chemiebranche abzeichnete. Von der Rally um 77 Prozent mussten die Aktien inzwischen aber mehr als die Hälfte wieder abgeben.
/ag/mis/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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