LANXESS-Aktie zieht an: LANXESS produziert Batterie-Elektrolyte für chinesische Firma

Der konzerneigene Auftragsfertiger Saltigo wird sie im Auftrag des chinesischen Batteriematerialien-Herstellers Guangzhou Tinci Materials Technology in Leverkusen formulieren und produzieren, damit dieser Batteriezellenhersteller in Europa lokal beliefern kann, wie das Spezialchemieunternehmen mitteilte.

LANXESS sieht in der Batteriechemie große Wachstumschancen. Vorstandsmitglied Anno Borkowsky nannte die Kooperation mit Tinci einen weiteren Schritt, "um uns in diesem Markt zu etablieren". LANXESS produziert bereits Chemikalien und Materialien, die bei der Fertigung von Batteriezellen wichtig sind - etwa Flusssäure und Phosphorchemikalien. Im US-Bundessttaat Arkansas arbeitet der Konzern daran, in kommerziellem Umfang batteriefähiges Lithium umweltschonend aus Bromsole zu gewinnen.

