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WKN DE: A2QG8U / ISIN: US5165571051

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25.03.2026 11:56:39

Lanxess erhöht wegen Kostensteigerungen Preise für anorganische Pigmente

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess erhöht die Preise für seine Produkte aus dem Geschäftsbereich Anorganische Pigmente um bis zu 20 Prozent. Der im MDAX notierter Konzern begründete dies mit deutlich gestiegenen Kosten infolge andauernder geopolitischer Spannungen, insbesondere für Energie, kritische Rohstoffe und Logistik.

"Trotz intensiver Bemühungen, die Kostensteigerungen abzufedern und stabile Preise aufrechtzuerhalten, ist eine Anpassung notwendig, um die langfristige Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten", teilte Lanxess mit. Die Kunden würden individuell über die Einzelheiten der Preiserhöhung informiert.

Der Geschäftsbereich "Inorganic Pigments" ist nach Konzernangaben einer der weltweit größten Hersteller von synthetischen Eisenoxidpigmenten und ein führender Produzent von Chromoxidpigmenten. Diese Produkte dienen als Farbmittel für Baumaterialien, Farben und Lacke, Kunststoffe, Papier und andere Einsatzgebiete.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 06:56 ET (10:56 GMT)

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