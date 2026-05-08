|
08.05.2026 06:31:29
LANXESS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LANXESS präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,63 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,660 EUR in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden EUR, gegenüber 1,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,93 Prozent präsentiert.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,419 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 1,39 Milliarden EUR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.