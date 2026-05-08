LANXESS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LANXESS präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,63 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,660 EUR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden EUR, gegenüber 1,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,93 Prozent präsentiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,419 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 1,39 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at