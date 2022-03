Lanxess will hohen Kosten trotzen - Deutliches Ergebnisplus erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess will sich mit Preiserhöhungen gegen steigende Energie- und Rohstoffkosten stemmen und strebt dieses Jahr ein deutliches Ergebnisplus an. "Wir sind stark gestartet in 2022", sagte Vorstandschef Matthias Zachert am Freitag. "Wir konnten Rohstoff- und Energiepreise stark weiterreichen bei sehr guten Volumen." Zwar dürften die Lieferketten bis in das zweite Halbjahr hinein angespannt bleiben und die weiter steigenden Kosten seien besorgniserregend. "Trotzdem erwarten wir für dieses Geschäftsjahr erneut einen deutlichen Ergebniszuwachs."

An der Börse kam das gut an: Lanxess-Aktien legten zeitweilig rund sieben Prozent zu und gehörten zu den größten Gewinnern im MDax. Die Aussichten für das erste Quartal seien vielversprechend, urteilten die Analysten von Baader Helvea.

Für das erste Quartal strebt Lanxess einen Ergebnisanstieg auf 280 bis 320 (Vorjahr: 242) Millionen Euro an. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine seien aber noch unklar, betonte Zachert. Seine Geschäftstätigkeit mit russischen Kunden hat das Unternehmen, soweit vertraglich möglich, bis auf Weiteres eingestellt. Investitionen in Russland wurden ausgesetzt. Die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen für Lanxess seien aber überschaubar. In Russland und der Ukraine macht Lanxess weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes.

2021 setzte das Unternehmen dank Preiserhöhungen und guter Nachfrage 7,5 Milliarden Euro um - ein Zuwachs von knapp 24 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um gut 17 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro, womit Lanxess seine Jahresziele erreichte. Die Aktionäre sollen eine fünf Cent höhere Dividende von 1,05 Euro je Aktie erhalten. Steigende Kosten drückten allerdings die operative Rendite.

Lanxess musste im vergangenen Jahr alleine rund 200 Millionen Euro höhere Energiekosten verkraften. Der größte Kostentreiber seien aber die Rohstoffe, sagte Zachert. Beides habe Lanxess über höhere Preise an die Kunden abwälzen können. Alleine im vierten Quartal erhöhte das Unternehmen die Preise um ein Viertel, im Gesamtjahr war es ein Anstieg von zwölf Prozent. Auch in diesem Jahr müssten sich die Kunden auf höhere Preise einstellen. "Uns bleibt auch gar nichts anderes übrig."