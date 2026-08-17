LanzaTech Global A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LanzaTech Global A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 15,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LanzaTech Global A -14,900 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 9,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at