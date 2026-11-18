LanzaTech Global A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 9,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at