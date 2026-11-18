LanzaTech Global hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

LanzaTech Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,48 Prozent auf 9,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at