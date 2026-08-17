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17.08.2026 06:31:29
LanzaTech Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LanzaTech Global veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -15,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat LanzaTech Global mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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