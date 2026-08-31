Lanzhou Great Wall Electrical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lanzhou Great Wall Electrical hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 CNY gegenüber -0,160 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,92 Prozent auf 343,5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at