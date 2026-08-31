Lanzhou LS Heavy Equipment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lanzhou LS Heavy Equipment lud am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lanzhou LS Heavy Equipment ein EPS von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,03 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at