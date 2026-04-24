Lanzhou LS Heavy Equipment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lanzhou LS Heavy Equipment hat am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lanzhou LS Heavy Equipment ein EPS von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,21 Prozent auf 1,74 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,460 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Lanzhou LS Heavy Equipment ein Ergebnis je Aktie von 0,120 CNY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,99 Prozent auf 6,47 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at