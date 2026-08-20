Lanzhou Minbai Shar A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lanzhou Minbai Shar A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 148,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lanzhou Minbai Shar A einen Umsatz von 146,0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at