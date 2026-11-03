Lanzhou Minbai Shar A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lanzhou Minbai Shar A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,55 Prozent zurück. Hier wurden 151,5 Millionen CNY gegenüber 153,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at