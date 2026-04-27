Lao Feng Xiang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lao Feng Xiang hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lao Feng Xiang ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,98 Milliarden USD – eine Minderung von 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at