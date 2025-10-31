Lao Feng Xiang mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lao Feng Xiang hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,19 Prozent auf 2,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at