Lao Feng Xiang präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lao Feng Xiang hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,74 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,52 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at