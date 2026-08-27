Lao Feng Xiang präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lao Feng Xiang stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Lao Feng Xiang hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 917,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 58,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at