Lao Feng Xiang präsentierte Quartalsergebnisse

Lao Feng Xiang lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 6,24 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 60,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at