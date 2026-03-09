09.03.2026 06:31:29

Lao Feng Xiang verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lao Feng Xiang hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 680,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lao Feng Xiang 581,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,470 USD beziffert, während im Vorjahr 0,520 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 7,35 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Lao Feng Xiang 7,86 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,13 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 51,69 Milliarden CNY gelegen.

