Lao Feng Xiang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lao Feng Xiang hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,710 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Milliarden CNY – ein Plus von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lao Feng Xiang 12,62 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at