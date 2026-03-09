Lao Feng Xiang: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lao Feng Xiang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,61 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lao Feng Xiang 0,330 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,18 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,82 Milliarden CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,35 CNY. Im Vorjahr waren 3,73 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,82 Milliarden CNY – eine Minderung um 6,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,55 Milliarden CNY eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,13 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 51,69 Milliarden CNY, befunden.

