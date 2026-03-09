09.03.2026 06:31:29

Lao Feng Xiang: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lao Feng Xiang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,61 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lao Feng Xiang 0,330 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,18 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,82 Milliarden CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,35 CNY. Im Vorjahr waren 3,73 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,82 Milliarden CNY – eine Minderung um 6,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,55 Milliarden CNY eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,13 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 51,69 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen