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02.11.2026 06:31:29
Lao Feng Xiang zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lao Feng Xiang veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Lao Feng Xiang hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,77 Prozent auf 6,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,65 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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