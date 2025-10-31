|
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Mit einem EPS von 0,17 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) mit 0,170 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) im vergangenen Quartal 5,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 5,27 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,181 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,36 Milliarden CNY belaufen hatte.
