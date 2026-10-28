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28.10.2026 06:31:29
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) legte Quartalsergebnis vor
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 5,65 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,235 CNY sowie einem Umsatz von 5,65 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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