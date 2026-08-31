|
31.08.2026 06:31:29
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 0,190 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 5,52 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,249 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 5,52 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!