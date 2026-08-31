Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 0,190 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 5,52 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,249 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 5,52 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at