People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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30.05.2026 11:55:19
Laos: Five people rescued from flooded cave
Seven people who entered the cave last week were trapped inside by flash flooding that blocked their way. Five of them found some days ago have reached the service after rescuers pumped water out of the cave system.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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