Laox: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Laox lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Laox vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,960 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,12 Prozent auf 14,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,28 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at