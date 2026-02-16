|
16.02.2026 06:31:31
Laox: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Laox stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 15,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laox 12,29 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,090 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,34 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,47 Prozent zurück. Hier wurden 57,54 Milliarden JPY gegenüber 61,52 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
