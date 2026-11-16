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16.11.2026 06:31:29
Laox stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Laox ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Laox die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,78 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laox -0,790 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,86 Milliarden JPY – ein Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Laox 14,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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