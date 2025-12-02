|
Lapidoth Israel Oil Prospectors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lapidoth Israel Oil Prospectors präsentierte in der am 30.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lapidoth Israel Oil Prospectors ein EPS von 0,870 ILS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,14 Prozent auf 1,99 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel hatte Lapidoth Israel Oil Prospectors 2,05 Milliarden ILS umgesetzt.
