Lapidoth Israel Oil Prospectors gab am 22.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 ILS gegenüber 1,18 ILS im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Lapidoth Israel Oil Prospectors 2,25 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,99 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at