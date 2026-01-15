Lapine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lapine hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 21,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lapine -12,780 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,65 Prozent auf 485,3 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 525,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at