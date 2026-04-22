22.04.2026 06:31:29

Lapine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lapine hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,53 JPY. Im Vorjahresquartal waren -30,180 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 519,3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 469,9 Millionen JPY.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 109,780 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lapine -54,670 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lapine 1,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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