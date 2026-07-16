Lapine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lapine hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Lapine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -30,740 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 455,5 Millionen JPY – eine Minderung von 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 478,3 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at