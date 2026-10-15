Lapine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lapine hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -39,84 JPY. Ein Jahr zuvor waren -39,470 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Lapine mit einem Umsatz von insgesamt 396,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at