LAPLACE Renewable Energy Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LAPLACE Renewable Energy Technology A hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat LAPLACE Renewable Energy Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at