LAPLACE Renewable Energy Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LAPLACE Renewable Energy Technology A hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,31 Prozent zurück. Hier wurden 967,5 Millionen CNY gegenüber 1,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at