Lappland Guldprospektering Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lappland Guldprospektering Registered B präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,57 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,290 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at