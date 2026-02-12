Lappland Guldprospektering Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lappland Guldprospektering Registered B lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Lappland Guldprospektering Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,19 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,860 SEK je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,260 SEK. Im Vorjahr waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at