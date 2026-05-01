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01.05.2026 06:31:29
Lara Exploration gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lara Exploration hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Lara Exploration vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Lara Exploration ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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