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17.04.2026 06:31:29
Laredo Oil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Laredo Oil lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.
Laredo Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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