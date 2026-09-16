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16.09.2026 06:31:29
Laredo Oil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Laredo Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Laredo Oil ein EPS von -0,040 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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