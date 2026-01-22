|
22.01.2026 06:31:28
Laredo Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Laredo Oil äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Laredo Oil ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.
