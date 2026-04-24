Laredo Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Laredo Resources hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Laredo Resources hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,3 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at